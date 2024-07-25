Загитова рассказала о мусульманском стиле своего ледового шоу

Алина Загитова о своем ледовом шоу: в мусульманском стиле, но с элементами фэшна

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла подробности подготовки собственного ледового шоу. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу A L E K Ó.

Загитова поделилась, что принимала участие в создании эскизов к костюмам. Она отметила, что шоу будет приурочено ко Дню Республики Татарстан. «Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фэшна», — отметила фигуристка.

Загитова анонсировала ледовое шоу «Хранители времени» в начале июля. Показы пройдут 29 и 31 августа в Казани.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.