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16:53, 1 июля 2024Спорт

Загитова анонсировала собственное ледовое шоу

Алина Загитова анонсировала собственное ледовое шоу «Хранители времени»

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова анонсировала в Telegram-канале собственное ледовое шоу.

Программа под названием «Хранители времени» будет представлена публике 29 и 31 августа в Казани. Другие подробности не раскрываются.

Накануне Загитова рассказала о запуске нового проекта, где она выступит в роли продюсера и участника. «Все точно удивятся. Это симбиоз спорта и продюсирования. У меня большая команда, невозможно делать такой проект одной», — поделилась фигуристка.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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