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14:46, 30 июня 2024Спорт

Загитова рассказала о запуске нового проекта

Загитова запустит новый проект в роли продюсера и участника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о запуске нового проекта, где она выступит в роли продюсера и участника. Ее цитирует Sport 24.

«Все точно удивятся. Это симбиоз спорта и продюсирования. У меня большая команда, невозможно делать такой проект одной», — заявила Загитова.

Ранее Загитова назвала свое жизненное кредо. «Если ты встаешь с кровати и у тебя ничего не болит, значит, ты давным-давно умер», — сказала бывшая фигуристка.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Илья Костин
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