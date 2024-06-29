Алина Загитова: если у тебя ничего не болит, значит, ты давным давно умер

Российская фигуристка Алина Загитова назвала свое жизненное кредо. Ее слова приводит «БИЗНЕС Online».

Загитоав рассказала, что во время отпуска занималась с хоккейным тренером. «Фраза, которая осталась у меня в голове, когда все тело болело: "Если ты встаешь с кровати и у тебя ничего не болит, значит, ты давным давно умер". И с такой фразой я иду по жизни», — отметила фигуристка.

25 июня Загитова заявила, что собирается поступать в магистратуру. Спортсменка отметила, что не хочет раскрывать всех секретов и поделится дальнейшими планами после получения диплома. Она училась в Институте государственной службы и управления Президентской академии.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.