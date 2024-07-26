Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:57, 26 июля 2024Из жизни

Четырехметровый питон попытался задушить справляющего нужду человека и попал на видео

Появилось видео нападения четырехметрового питона на человека в Индии

Появилось видео инцидента в индийском штате Мадхья-Прадеш, где питон длиной более четырех с половиной метров напал на человека. Ролик опубликован в аккаунте Ghar Ke Kalesh в социальной сети X (бывший Twitter).

В понедельник, 22 июля, житель деревни зашел в лес, чтобы справить нужду. Он не видел, что к нему ползет гигантская змея, пока та не обвилась вокруг его шеи и не попыталась его задушить. Мужчина схватил питона за пасть и принялся звать на помощь.

Его вопли услышали жители деревни неподалеку. Они бросились на помощь, взяв с собой топоры и камни. Им удалось забить питона и вырвать из его хватки пострадавшего. Происшествие попало на видео, которое было опубликовано в четверг, 25 июля, и набрало 2,2 миллиона просмотров чуть больше, чем за сутки.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Они жрут все!» Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
«Они жрут все!»Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
19 мая 2023

Ранее сообщалось, что в Индонезии гигантский питон съел 50-летнюю женщину, мать четверых детей. Позже змею нашли, тело женщины удалось извлечь.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Вместо говядины бойцов СВО кормили свининой

      Лавров пришел в традиционной местной одежде на ужин с министрами в Лаосе

      Завод по производству Bayraktar на Украине не запустится до окончания конфликта

      Издание «BILD на русском» признали иноагентом

      Трехметровая акула распугала туристов на пляже и попала на видео

      Финляндия заподозрила судно из России в нарушении границы

      В Москве рассказали о первых результатах программы подготовки школьников к ОГЭ

      В Роскомнадзоре рассказали о мерах в отношении YouTube

      В России напомнили о подарке задержанного генерала родному селу за 250 миллионов рублей

      Назван основной противник российских «Буков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше