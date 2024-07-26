Четырехметровый питон попытался задушить справляющего нужду человека и попал на видео

Появилось видео нападения четырехметрового питона на человека в Индии

Появилось видео инцидента в индийском штате Мадхья-Прадеш, где питон длиной более четырех с половиной метров напал на человека. Ролик опубликован в аккаунте Ghar Ke Kalesh в социальной сети X (бывший Twitter).

В понедельник, 22 июля, житель деревни зашел в лес, чтобы справить нужду. Он не видел, что к нему ползет гигантская змея, пока та не обвилась вокруг его шеи и не попыталась его задушить. Мужчина схватил питона за пасть и принялся звать на помощь.

Его вопли услышали жители деревни неподалеку. Они бросились на помощь, взяв с собой топоры и камни. Им удалось забить питона и вырвать из его хватки пострадавшего. Происшествие попало на видео, которое было опубликовано в четверг, 25 июля, и набрало 2,2 миллиона просмотров чуть больше, чем за сутки.

Ранее сообщалось, что в Индонезии гигантский питон съел 50-летнюю женщину, мать четверых детей. Позже змею нашли, тело женщины удалось извлечь.