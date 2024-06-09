Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:23, 9 июня 2024Из жизни

Извлечение тела заживо съеденной женщины из туши змеи попало на видео

Daily Mail опубликовал видео извлечения тела жительницы Индонезии из туши питона

Процесс извлечения тела жительницы Индонезии, которую заживо съел шестиметровый питон, попало на видео, которое опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах сперва виден питон с телом 50-летней женщины по имени Фарида внутри. Затем видно, как местные жители разрезали тушу змеи. Тело женщины они прикрыли одеялом.

Ранее сообщалось, что мать четверых детей исчезла 6 июня, когда шла по лесу. Поиски организовал ее муж, который оповестил и других местных жителей. На следующий день они нашли змею с огромным брюхом. Питон вонзил зубы женщине в ногу, обвился вокруг ее тела и задушил, прежде чем проглотить.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Рок-музыкант ранил ножом главу крупной российской IT-компании. Конфликт мог произойти из-за девушки

      Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку и раскритиковал Нетаньяху

      Глава АНО «Цифровые технологии» рассказал о начале конфликта с рокером

      Лидер армянской оппозиции призвал собраться на четырехдневный протест

      Песков объяснил понятие многополярного мира

      Определился победитель «Ролан Гаррос»

      Извлечение тела заживо съеденной женщины из туши змеи попало на видео

      Россиянин решил сделать скульптуру и застрял половым органом в цементе

      Уничтожение американского танка Abrams попало на видео

      Два самолета едва не столкнулись при взлете и посадке с одной полосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше