Извлечение тела заживо съеденной женщины из туши змеи попало на видео

Процесс извлечения тела жительницы Индонезии, которую заживо съел шестиметровый питон, попало на видео, которое опубликовал таблоид Daily Mail.
На кадрах сперва виден питон с телом 50-летней женщины по имени Фарида внутри. Затем видно, как местные жители разрезали тушу змеи. Тело женщины они прикрыли одеялом.
Ранее сообщалось, что мать четверых детей исчезла 6 июня, когда шла по лесу. Поиски организовал ее муж, который оповестил и других местных жителей. На следующий день они нашли змею с огромным брюхом. Питон вонзил зубы женщине в ногу, обвился вокруг ее тела и задушил, прежде чем проглотить.