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12:14, 26 июля 2024Спорт

Дацик предложил Емельяненко провести реванш в Мариуполе

Вячеслав Дацик предложил Александру Емельяненко провести реванш в Мариуполе
Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик предложил соотечественнику Александру Емельяненко место проведения реванша. Об этом ТАСС сообщили в команде Дацика.

Спортсмен хочет устроить поединок в Мариуполе. Что на этот счет думает его соперник — не уточняется.

В мае Дацик потерпел поражение от ирландца Шона Тернера в бою по правилам бокса. Перед встречей к нему обратился Емельяненко. «Тебя вырубят, ты будешь спать. Мне не будет смысла с тобой, битой собакой, потом драться», — заявил россиянин.

1 апреля бойцовский промоушен Ural FC по техническим причинам отменил турнир с реваншем Емельяненко и Дацика. Бой должен был пройти в Москве 12 апреля.

Первый поединок спортсмены провели в сентябре 2022 года по правилам бокса. Дацик нокаутировал соперника в первом раунде.

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      Алексей Гусев
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