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10:26, 26 июля 2024Забота о себе

Киану Ривз поделился подробностями о полученном на съемках переломе

Актер Киану Ривз рассказал, что при переломе коленная чашечка хрустит, как чипсы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Киану Ривз поделился подробностями несчастного случая на съемочной площадке, из-за которого в январе 2024 года ему пришлось ходить на костылях. Слова 59-летнего актера, выступившего на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», цитирует издание People.

Ривз подтвердил, что получил перелом во время съемок фильма «Удача», в котором играет вместе с Азизом Ансари, Сетом Рогеном и Кеке Палмер. После съемок очередной сцены он уходил с площадки босиком в купальном костюме и поскользнулся на покрытом пластиковой пленкой полу.

Актер объяснил, что не смог правильно сгруппироваться, когда его нога попала в образовавшийся в пластике карман. «Потом, как в замедленной съемке, я начал падать. Руки выставил наружу, а колено не смог, сустав сковало, и я вывернул его. Коленная чашечка треснула, как картофельные чипсы. Комедия — это сложно, чувак», — рассказал он ведущему.

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О травме колена Ривза Азиз Ансари, выступающий режиссером картины, рассказал в апреле.

Ранее актер Джереми Реннер, который в январе 2023 года попал под гусеницы снегоуборочной машины, сломал 38 костей, едва не лишился глаза, получил перелом черепа и множество других тяжелых травм, рассказал о трудностях восстановления. Реннер вспомнил, что, когда покатившаяся снегоуборочная машина зацепила его, попавшая под гусеницы нога была выкручена как крендель, легкое лопнуло, почти все ребра сломались, в голове появилась трещина, а левый глаз выпал из глазницы.

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      Александра Лисица
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