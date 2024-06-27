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17:28, 27 июня 2024Забота о себе

Популярный актер рассказал о трудностях восстановления после перелома 38 костей

Актер Джереми Реннер после перелома 38 костей не мог ходить в туалет и мыться
Джереми Реннер

Джереми Реннер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Джереми Реннер, который в январе 2023 года попал под гусеницы снегоуборочной машины, сломал 38 костей, едва не лишился глаза, получил перелом черепа и множество других тяжелых травм, рассказал о трудностях восстановления. Своей историей он поделился в интервью Men`s Health.

Реннер вспомнил, что, когда покатившаяся снегоуборочная машина зацепила его, попавшая под гусеницы нога была выкручена как крендель, легкое лопнуло, почти все ребра сломались, в голове появилась трещина, а левый глаз выпал из глазницы. «Тогда я не чувствовал боли, но понял, что потом она меня накроет. Я видел левый глаз правым. Я прикладывал все силы, чтобы просто вздохнуть», — рассказал звезда Голливуда.

Последующие часы и дни он запомнил плохо: полет на вертолете службы спасения, а затем длительное пребывание в реанимации. Долгое время после случившегося Реннер не мог ходить в туалет и мыться.

Поход в душ и в туалет были невозможными. И ты писаешь в банку, это было ужасно. Мне требовалось 17 минут, чтобы встать с кровати. Иногда было счастьем просто немного пошевелиться и сесть. Я долго не мог помыться, волосы были жирными, тело воняло

Джереми Реннер

После перелома 38 костей тело актера было скреплено многочисленными скобами и приспособлениями, мочить которые было запрещено, чтобы не занести в раны инфекцию. Из-за этого ему приходилось обтираться влажной губкой.

Реабилитация актера продолжается до сих пор. Четыре-пять раз в неделю он занимается спортом по индивидуальной программе с тренером. Это помогает ему восстановить силу мышц, чтобы заново научиться ходить.

«И даже несмотря на регулярные тренировки у меня периодически случаются судороги, которые могут начаться в машине по пути на съемочную площадку или в кресле гримерки», — сказал актер.

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      Вера Владзиевская
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