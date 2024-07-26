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18:55, 26 июля 2024Моя страна

Могила знатного сарматского воина с мечом и колчаном найдена в России

Археологи нашли захоронение знатного сарматского воина с мечом и колчаном

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Археологи решили исследовать Оренбургскую область и нашли захоронение знатного воина с мечом и колчаном. Об этом сообщается на сайте ОГПУ.

В этой экспедиции ученые уделили внимание кургану раннего бронзового века в Новосергиевском районе. Там же и были вскрыты насыпи, проведены зачистные работы и исследованы погребения. В центральной части были найдены захоронения ямной культуры. Помимо этого, раскопаны погребения эпохи раннего железного века, то есть относящиеся к сарматской культуре.

Также областной информационный портал «Южный Урал» сообщает, что особо ценной находкой стала могила эпохи Великого переселения народов. В ней находился знатный воин с мечом, колчаном и поясным набором, усыпанным элементами из бронзовых украшений в виде песочных часов.

Ученые считают, что новые находки дополнят информацию о культуре сарматов и ямной эпохи. «Все вместе это составит более полное представление об истории нашей страны», — сказано в сообщении.

В начале июня в Крымском районе Краснодарского края археологи также раскопали могильник, насчитывающий около 150 захоронений сарматов. В Тимашевском районе Краснодарского края специалисты также нашли два сарматских погребения II-I века до нашей эры. В одном из них были останки воина с редким клинком древнеримской эпохи.

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