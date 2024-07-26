На Олимпиаде в Париже без объяснения причин отменили пресс-конференцию

На Олимпиаде-2024 в Париже без объяснения причин отменили пресс-конференцию

Организаторы Олимпийских игр в Париже без объяснения причин отменили пресс-конференцию, посвященную церемонии открытия соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что это произошло за 20 минут до начала мероприятия, которое было запланировано на 11:30 по московскому времени. Церемония открытия пройдет в 20:30 по Москве.

Ранее метеорологи анонсировали сильный дождь в Париже во время церемонии открытия. «Мы ожидаем до 25-30 миллиметров осадков. Для сравнения: это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов», — заявил метеоролог Патрик Марльер.

Церемония открытия состоится в пятницу, 26 июля, на открытом воздухе и пройдет на набережной реки Сены, а также на самой реке. Закрытие игр пройдет 11 августа.