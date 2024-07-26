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15:51, 26 июля 2024Бывший СССР

На Украине мужчина в ТЦК отрезал себе два пальца топором

«Страна.ua»: в ТЦК в Одесской области мужчина отрезал себе два пальца топором

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Белгород-Днестровском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одесской области задержанный 42-летний мужчина схватил пожарный топор и отрубил себе два пальца на правой руке, чтобы не проходить медкомиссию. Об этом сообщает «Страна.ua».

Мужчину срочно госпитализировали.

Ранее украинский призывник скончался от полученных в ТЦК травм. По словам сотрудников военкомата, мужчина потерял равновесие и упал со ступенек, в результате чего получил травмы костей черепа.

До этого в Виннице, Харькове, Ровно, Днепре и Одессе неизвестные подожди автомобили военных Вооруженных сил Украины. Поджигателям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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      Илья Таксюр
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