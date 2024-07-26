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16:37, 26 июля 2024Экономика

Набиуллина объяснила высокие цены на квартиры «эффектом храповика»

Глава ЦБ Набиуллина: не нужно ждать мгновенной подстройки цен на жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не ждать мгновенной подстройки цен на жилье в стране под новые условия. Об этом она заявила по время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Трансляция велась на YouTube.

Набиуллина сказала, что в случае с недвижимостью возможен так называемый «эффект храповика». «Спрос не дает снижаться ценам», — объяснила она.

Глава ЦБ порассуждала также о последствиях отмены программы льготной ипотеки. Набиуллина уверена, что россияне по-прежнему смогут покупать жилье, но будут делать это медленнее. Согласно прогнозу регулятора, ипотечный рынок будет расти темпами 7,12 процента.

В свою очередь, участники рынка прогнозируют падение спроса на ипотеку. Дело в том, что после повышения ключевой ставки обычно следует рост ставок по ипотечным кредитам. Так что при ключевой ставке в 18 процентов рыночные ипотечные ставки вырастут до 22-23 процентов, полагают аналитики.

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      Платон Щукин
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