Набиуллина объяснила высокие цены на квартиры «эффектом храповика»

Глава ЦБ Набиуллина: не нужно ждать мгновенной подстройки цен на жилье

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не ждать мгновенной подстройки цен на жилье в стране под новые условия. Об этом она заявила по время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Трансляция велась на YouTube.

Набиуллина сказала, что в случае с недвижимостью возможен так называемый «эффект храповика». «Спрос не дает снижаться ценам», — объяснила она.

Глава ЦБ порассуждала также о последствиях отмены программы льготной ипотеки. Набиуллина уверена, что россияне по-прежнему смогут покупать жилье, но будут делать это медленнее. Согласно прогнозу регулятора, ипотечный рынок будет расти темпами 7,12 процента.

В свою очередь, участники рынка прогнозируют падение спроса на ипотеку. Дело в том, что после повышения ключевой ставки обычно следует рост ставок по ипотечным кредитам. Так что при ключевой ставке в 18 процентов рыночные ипотечные ставки вырастут до 22-23 процентов, полагают аналитики.