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17:26, 26 июля 2024Экономика

Набиуллина высказалась о ситуации с обменом заблокированными активами

В ЦБ пообещали рассматривать любые способы разблокировки активов россиян

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На фоне запрета европейцам участвовать в схеме обмена активами, предложенной для россиян и нерезидентов в РФ, Центробанк готов рассматривать и другие схемы, которые позволят защитить интересы отечественных инвесторов, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «Интерфакс».

Озвученное накануне решение власти Евросоюза объяснили участием в процедуре Национального расчетного депозитария (НРД), который с июня 2022 года находится под европейскими санкциями.

Председатель ЦБ высказалась о ситуации, отметив, что «тяжело комментировать решения Еврокомиссии» и выразила готовность «рассматривать все иные способы» решения проблемы.

В рамках разработанной властями РФ процедуры обмена предполагалось, что нерезиденты смогут купить у россиян заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». Прием заявок, ограниченных суммой в 100 тысяч рублей, велся с 25 марта по 8 мая. Всего отечественные инвесторы предложили к обмену заблокированные бумаги на 35,3 миллиарда рублей.

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