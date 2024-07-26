Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
17:00 (Мск)
Элина Аванесян
Яссы
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Франсиско Серундоло
Умаг
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Балтика
Сегодня
20:15 (Мск)
Уфа
Россия — Мелбет Первая лига|3-й тур
13:22, 26 июля 2024Спорт

Наказанный за шутку игрок «Рубина» раскрыл эмоции от проверки его слов Генпрокуратурой

Оштрафованный за шутку Безруков рассказал о страхе из-за проверки Генпрокуратуры
Руслан Безруков

Руслан Безруков. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Футболист «Рубина» Руслан Безруков, наказанный за шутку после матча чемпионата России против петербургского «Зенита», раскрыл эмоции от проверки его слов Генпрокуратурой. Игрока цитирует Sport24.

Полузащитник рассказал, что ему было страшно. «Вроде бы здравый смысл говорил: "Как такое возможно из-за шутки?". С другой стороны, я все равно очень переживал. Кто я такой, чтобы про меня говорили депутаты или звезды телевидения? Было дискомфортно», — отметил Безруков.

4 июня комитет по этике Российского футбольного союза принял решение наказать Безрукова: игрока условно дисквалифицировали на три месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей. 24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата России.

Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В первом матче чемпионата страны нынешнего сезона он отметился голевой передачей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

      Криминальный авторитет рассказал о своей службе на СВО. Он был в отряде «Шторм Z» и стал командиром роты снайперов

      В Кремле раскрыли мудрость Трампа в отношении России

      Задержанного ФСБ экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу

      Звезда сериала «Кухня» раскритиковала Дмитрия Назарова

      В Кремле прокомментировали задержание россиянина в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше