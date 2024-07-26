Наказанный за шутку игрок «Рубина» раскрыл эмоции от проверки его слов Генпрокуратурой

Оштрафованный за шутку Безруков рассказал о страхе из-за проверки Генпрокуратуры

Футболист «Рубина» Руслан Безруков, наказанный за шутку после матча чемпионата России против петербургского «Зенита», раскрыл эмоции от проверки его слов Генпрокуратурой. Игрока цитирует Sport24.

Полузащитник рассказал, что ему было страшно. «Вроде бы здравый смысл говорил: "Как такое возможно из-за шутки?". С другой стороны, я все равно очень переживал. Кто я такой, чтобы про меня говорили депутаты или звезды телевидения? Было дискомфортно», — отметил Безруков.

4 июня комитет по этике Российского футбольного союза принял решение наказать Безрукова: игрока условно дисквалифицировали на три месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей. 24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата России.

Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В первом матче чемпионата страны нынешнего сезона он отметился голевой передачей.