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14:16, 26 июля 2024Наука и техника

НАСА проведет решающее испытание Starliner на орбите

НАСА: планируется решающее испытание пристыкованного к МКС корабля Starliner

Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

В ближайшие выходные НАСА планирует провести решающее испытание пристыкованного к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля Starliner. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Целью испытаний является проверка возможности того, что астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс смогут вернуться на Starliner обратно на Землю. Основное внимание в испытаниях планируется уделить проблеме утечке жидкого гелия в двигательной системе корабля.

«Прошло шесть недель с тех пор, как мы в последний раз проверяли гелиевую систему, это было 15 июня. Поэтому мы будем нагнетать давление в коллекторе за коллектором, а затем включим двигатели в режиме горячего запуска, после чего у нас появится возможность оценить скорость утечки гелия и убедиться, что система стабильна», — заявил менеджер коммерческой программы полетов американского космического агентства Стив Стич.

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Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что компания Boeing может скрывать реальные проблемы с кораблем Starliner, пристыкованным к МКС.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

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      Иван Потапов
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