НАСА проведет решающее испытание Starliner на орбите

НАСА: планируется решающее испытание пристыкованного к МКС корабля Starliner

В ближайшие выходные НАСА планирует провести решающее испытание пристыкованного к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля Starliner. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Целью испытаний является проверка возможности того, что астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс смогут вернуться на Starliner обратно на Землю. Основное внимание в испытаниях планируется уделить проблеме утечке жидкого гелия в двигательной системе корабля.

«Прошло шесть недель с тех пор, как мы в последний раз проверяли гелиевую систему, это было 15 июня. Поэтому мы будем нагнетать давление в коллекторе за коллектором, а затем включим двигатели в режиме горячего запуска, после чего у нас появится возможность оценить скорость утечки гелия и убедиться, что система стабильна», — заявил менеджер коммерческой программы полетов американского космического агентства Стив Стич.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что компания Boeing может скрывать реальные проблемы с кораблем Starliner, пристыкованным к МКС.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.