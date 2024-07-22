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12:49, 22 июля 2024Наука и техника

В России заявили о замалчивании Boeing проблем со Starliner

Эйсмонт: компания Boeing может замалчивать проблемы с кораблем Starliner

Фото: Jason Redmond / Reuters

Компания Boeing может скрывать реальные проблемы с кораблем Starliner, пристыкованным к Международной космической станции (МКС). Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

Эксперт обратил внимание на то, что первая пилотируемая миссия Starliner к МКС должна была продлиться около двух недель, однако НАСА и Boeing неоднократно откладывали возвращение корабля на Землю. По его мнению, происходящее напоминает ситуацию вокруг самолетов 737 MAX, в производстве которых выявлены нарушения. Эйсмонт допускает, что Boeing замалчивает проблемы со Starliner из-за угрозы репутационных потерь.

«Во всяком случае, время, когда можно ожидать, что как-то там удастся разобраться, оно явно прошло… Здесь риски настолько велики, что вряд ли те, кто принимает решение, допустят [возвращение американских астронавтов на Землю на корабле Starliner]», — сказал эксперт.

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В июне руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов американского космического агентства Стив Стич заявил, что НАСА и компания Boeing вновь приняли решение отложить возвращение на Землю космического корабля Starliner.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

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      Иван Потапов
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