НАСА отложило возвращение Starliner на Землю

НАСА и Boeing решили отложить возвращение Starliner на Землю на пару недель

НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на Землю космического корабля Starliner. Об этом сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич, пишет РИА Новости.

«Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета», — добавил он. Стич подчеркнул, что на данный момент компании не определили точную дату возвращения Starliner.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.