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19:33, 26 июля 2024Наука и техника

Названы преимущества российской БМП-2М

МО России: камеры повысили обзорность БМП-2М

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Обзорность модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» повысили при помощи камер. Преимущества машины назвало Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие мотострелковых подразделений Московского военного округа приступили к завершающей фазе обучения применению БМП-2М. Военные отрабатывают загрузку боекомплекта, выдвижение к огневой позиции и стрельбу из всей линейки вооружения «Бережка».

«К циклу обучения на БМП с боевым модулем "Бережок" привлечены подразделения, которые были оснащены бронемашинами более ранних модификаций. Обучаемые военнослужащие отмечают простоту и высокую технологичность современной боевой машины, существенно повышенную огневую мощь и обзорность, достигаемую за счет применения камер и обзорных экранов», — сообщили в ведомстве.

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В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно осуществляет поставки модернизированных БМП-2М с «Бережком» по гособоронзаказу 2024 года. В арсенал боевого модуля входит автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТ, автоматический гранатомет АГ-17 и противотанковые ракеты «Корнет».

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      Даниил Иринин
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