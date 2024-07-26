Политолог Гращенков: число желающих приостановить украинский конфликт растет

Число желающих приостановить украинский конфликт во всем мире растет, рассказал российский политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил растущее внимание украинских политиков к вопросу переговоров с Россией.

«Число желающих приостановить украинский конфликт нарастает. Надо сказать, что оно нарастает по всему миру, в том числе среди американских элит, которые являются главным поддерживающим спонсором боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщил Гращенков.

По словам политолога, мнение украинских политиков по вопросу переговоров с Россией стало звучать активнее по двум причинам.

Это перемены в политике США. То есть реальная угроза того, что выборы может выиграть [экс-президент США Дональд] Трамп. Тогда им придется исполнять свое обещание: сделать все для того, чтобы конфликт был прекращен. Этот фактор стоит учитывать Илья Гращенков политолог

«Надо отметить, что и со стороны России президент [России Владимир] Путин и многие другие политики неоднократно говорили, что Россия готова к прекращению самих боевых действий и к мирному урегулированию», — заключил он.

24 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако позже в украинском МИД объяснили, что министр говорил о готовности вести переговорный процесс с российской стороной «на определенном этапе», а не в настоящее время.

