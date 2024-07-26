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08:48, 26 июля 2024Мир

«Просим выяснить детали прозрения». Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров

Небензя попросил ООН выяснить, почему Киев вспомнил о переговорах

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что попросил членов Совета Безопасности ООН выяснить, почему Киев захотел вести мирные переговоры по урегулированию конфликта.

Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения

Василий Небензяпостпред России при ООН

По мнению Небензи, может быть так, что установки украинских властей на самом деле не поменялись. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, чего нельзя сказать об Украине, которая, как указал дипломат, уже отвергала такой способ на фоне «науськивания» западных спонсоров.

Он отметил, что если Киев действительно готов к переговорам по мирному плану, то властям страны нужно опираться на инициативу, недавно озвученную президентом России Владимиром Путиным. Небензя также призвал украинские власти думать быстрее, так как варианта лучше им уже никто не предложит.

Фото: David Dee Delgado / Reuters

На Украине активно заговорили о переговорах с Россией

Первым о возможных переговорах с Россией на прошлой неделе заговорил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, несмотря на действующий на Украине запрет на переговоры, российская сторона должна присутствовать на втором «саммите мира».

Через несколько дней после своего заявления Зеленский указал на необходимость скорейшего завершения конфликта. «Все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее», — сказал он. Вслед за президентом о готовности Украины к переговорам с РФ высказался глава МИД республики Дмитрий Кулеба. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — сказал дипломат.

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В России эти призывы пока воспринимают неоднозначно, так как не понимают, чего хочет украинская сторона. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах представителей киевских властей нет конкретики.

Путин называл принципиальные позиции по переговорам Москвы и Киева

В июне российский президент выступил с предложением для украинской стороны. По его словам, в случае если Киев согласится на условия Москвы, последует полное прекращение конфликта. Речи о заморозке в этом случае нет.

Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Так, принципиальной позицией для мирных переговоров Путин назвал нейтральный и безъядерный статус Украины. Кроме того, республика должна отказаться от идеи присоединения к НАТО и вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Также необходимо зафиксировать в международных договорах статус Крыма и Севастополя, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ. Такие шаги, добавил Путин, должны повлечь за собой отмену западных санкций.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова приступить к переговорному процессу в случае согласия Киева на поставленные условия. В случае если Украина и ее западные союзники откажутся от этого мирного предложения, далее условия будут другими.

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      Анастасия Алимпиева
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