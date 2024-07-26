Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 26 июля 2024Мир

«Надо покончить с этим. Перед вами военная машина». Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

Трамп по телефону призвал Зеленского к достижению мира
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-президент США и кандидат в главы государства Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его к скорейшему достижению мира.

Ранее Трамп назвал беседу с украинским лмдером «очень хорошей». По словам Зеленского, в ходе разговора политики договорились о личной встрече.

Материалы по теме:
«Это битва насмерть» Как покушение на Дональда Трампа повлияет на итоги выборов президента и изменит США?
«Это битва насмерть»Как покушение на Дональда Трампа повлияет на итоги выборов президента и изменит США?
15 июля 2024
«Байден идет к третьей мировой войне» Что думает о конфликте на Украине кандидат Трампа в вице-президенты США?
«Байден идет к третьей мировой войне»Что думает о конфликте на Украине кандидат Трампа в вице-президенты США?
18 июля 2024
«У нее большие проблемы» Камала Харрис бросила вызов Трампу на выборах президента США. Как она планирует победить?
«У нее большие проблемы»Камала Харрис бросила вызов Трампу на выборах президента США. Как она планирует победить?
Сегодня

Трамп призвал Зеленского к скорейшему достижению мира

По словам Трампа, он призвал украинского президента к скорейшему достижению мира, а боевые действия назвал «полным беспорядком», который «не должен был случиться».

Я сказал, что нам надо закончить этот военный конфликт. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона

Дональд Трампэкс-президент США

В разговоре с Зеленским Трамп также подчеркнул, что украинское «весеннее наступление так и не состоялось» и российская сторона «установила миллионы мин».

Материалы по теме:
«Для них это чужая война» Почему партнеры Украины не хотят ехать на «саммит мира» и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
«Для них это чужая война»Почему партнеры Украины не хотят ехать на «саммит мира» и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
28 мая 2024
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной. Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной.Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
26 июня 2024
«Он худший президент в истории» Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
«Он худший президент в истории»Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
28 июня 2024

Трамп пообещал разрешить конфликт до инаугурации

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может разрешить украинский конфликт за сутки. В частности, недавно он пообещал урегулировать его до своей инаугурации.

Я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной. Мы быстро все уладим. Я сделаю это как избранный президент

Дональд Трампэкс-президент США

Он также заявил, что сможет предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.

Материалы по теме:
«Серый кардинал политики» Глава офиса Зеленского решил стать человеком номер один на Украине. Чем известен Андрей Ермак?
«Серый кардинал политики»Глава офиса Зеленского решил стать человеком номер один на Украине. Чем известен Андрей Ермак?
23 апреля 2024
«Место уклониста — концлагерь и штрафбат» Как сбежавшие в Европу и США украинцы высмеивают новую волну мобилизации?
«Место уклониста — концлагерь и штрафбат»Как сбежавшие в Европу и США украинцы высмеивают новую волну мобилизации?
27 апреля 2024
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024

Трамп может предъявить Киеву ультиматум

По мнению издания Express, Украина может принять мирный план Трампа в случае его победы на выборах. В материале подчеркивается, что республиканец собирается сократить расходы на военную помощь Киеву, что придаст украинским властям дополнительный импульс в поиске путей мирного урегулирования.

Сценарий с принуждением Зеленского к миру допустил и высокопоставленный украинский чиновник. По его мнению, Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского принять мирное соглашение, «сильно перекошенное в пользу России». В этой связи 2025 год будет «очень тяжелым» для Киева, полагает он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо покончить с этим. Перед вами военная машина». Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

      Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения»

      Раскрыта реакция штаба Трампа на выход Байдена из президентской гонки

      На Украине высказались о контактах с Китаем

      Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху «виновником массовых убийств»

      Эмили Ратаковски поделилась фото с откровенным декольте

      США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

      Приговоренный в Белоруссии к расстрелу немец обвинил Германию в бездействии

      Валиева эмоционально отреагировала на интервью отца

      Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше