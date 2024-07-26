«Надо покончить с этим. Перед вами военная машина». Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

Трамп по телефону призвал Зеленского к достижению мира

Экс-президент США и кандидат в главы государства Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его к скорейшему достижению мира.

Ранее Трамп назвал беседу с украинским лмдером «очень хорошей». По словам Зеленского, в ходе разговора политики договорились о личной встрече.

Трамп призвал Зеленского к скорейшему достижению мира

По словам Трампа, он призвал украинского президента к скорейшему достижению мира, а боевые действия назвал «полным беспорядком», который «не должен был случиться».

Я сказал, что нам надо закончить этот военный конфликт. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона Дональд Трамп экс-президент США

В разговоре с Зеленским Трамп также подчеркнул, что украинское «весеннее наступление так и не состоялось» и российская сторона «установила миллионы мин».

Трамп пообещал разрешить конфликт до инаугурации

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может разрешить украинский конфликт за сутки. В частности, недавно он пообещал урегулировать его до своей инаугурации.

Я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной. Мы быстро все уладим. Я сделаю это как избранный президент Дональд Трамп экс-президент США

Он также заявил, что сможет предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.

Трамп может предъявить Киеву ультиматум

По мнению издания Express, Украина может принять мирный план Трампа в случае его победы на выборах. В материале подчеркивается, что республиканец собирается сократить расходы на военную помощь Киеву, что придаст украинским властям дополнительный импульс в поиске путей мирного урегулирования.

Сценарий с принуждением Зеленского к миру допустил и высокопоставленный украинский чиновник. По его мнению, Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского принять мирное соглашение, «сильно перекошенное в пользу России». В этой связи 2025 год будет «очень тяжелым» для Киева, полагает он.