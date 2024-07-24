«Заявление Киева идет в унисон с позицией России». Кремль ответил на готовность Украины к переговорам о мире

Кремль: заявление Киева о переговорах идет в унисон с позицией РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь в Китае на переговорах со своим коллегой Ван И, заявил о готовности Киева вести переговоры с Россией по завершению военного конфликта.

Вскоре на его слова отреагировали официальные российские лица и эксперты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция Кулебы «идет в унисон с позицией Кремля», однако призвал дождаться разъяснений.

В России указали на контраст заявления Кулебы с предыдущими запретами от Зеленского

«Сам по себе посыл, можно сказать, в унисон с нашей позицией», — ответил Песков на прозвучавшие в Пекине слова. Он напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и всегда сохраняла открытость к переговорному процессу.

«Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем. Поэтому дождемся дальнейших разъяснений», — добавил представитель Кремля.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» указал, что РФ с вниманием относится к заявлениям Украины о готовности начать мирные переговоры.

Это контрастирует с ультрарешительными заявлениями об отказе от любых переговоров, которые неоднократно делал [президент Украины Владимир] Зеленский Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Но, как напомнил сенатор, переговоры ради переговоров никому не нужны, поэтому он призвал дожидаться готовности «идти на здравые решения» и формулирования от украинских политиков основных принципов и позиций для переговоров.

В свою очередь, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал три причины заявления Киева.

Первая, по его мнению, — это неудачи Вооруженных сил Украины на фронте. «Армия Украины сдает один город за другим. Есть опасения, что она может не выдержать и летнего, и осеннего наступлений», — утверждает Глазунов. Второй причиной он назвал понимание Зеленским того, что мир для него станет спасением — «либо от суда, либо от потери власти».

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«Третий момент: тот факт, что страны Запада не намерены в дальнейшем поддерживать Зеленского, снабжать его оружием и деньгами в необходимом количестве. Украина утратила поддержку Запада», — отметил Глазунов. Он также призвал не ожидать заключения мира уже через неделю или через месяц, указав, что Украина в любом случае «будет торговаться».

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что предметом российско-украинских переговоров может быть только «обсуждение деталей капитуляции Киева». По его мнению, любые договоренности, которые позволят политикам в Киеве удержать власть, приведут к возобновлению боевых действий «с еще большей силой».

Кулеба указал на необходимость справедливого и прочного мира

В своей позиции по переговорам глава украинского МИД отметил, что они должны быть «рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира». Он обошелся без другой конкретики по этой теме.

В свою очередь, Ван И высказал позицию Китая, что «урегулирование всех конфликтов должно вернуться за стол переговоров, а урегулирование всех споров всегда должно достигаться по политическим каналам». Он указал, что продолжающийся более двух лет военный конфликт все больше рискует распространиться.

До Кулебы о необходимости завершить конфликт высказался и Зеленский

Президент Украины во время встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта в стране. «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — заявил он.

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За пару дней до этого он также допустил возможность переговоров с Москвой, несмотря на то что в 2022 году сам подписал указ, в котором говорилось о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Однако теперь Зеленский допустил, что общение с президентом России может произойти в рамках «второго саммита мира». Но для этого, подчеркнул украинский лидер, должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его Москве. А та, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план, считает он.