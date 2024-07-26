Персонал принимающего делегацию МОК на ОИ-2024 отеля объявил забастовку

Персонал принимающего делегацию МОК на ОИ-2024 отеля в Париже объявил забастовку

Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из-за того, что им в течение семи лет не повышали зарплату. Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, несколько десятков работников гостиницы вышли в коридоры с табличками и лозунгами. При этом руководство отеля отметило, что произошедшее не повлияло на работу. Там также подчеркнули, что переговоры с профсоюзами продолжаются.

Hotel du Collectionneur должен принять делегацию Международного олимпийского комитета (МОК), которая прибыла на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 26 июля.

Ранее стало известно, что организаторы Игр отменили пресс-конференцию, посвященную церемонии открытия. Причины произошедшего не сообщались.

