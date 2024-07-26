Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
17:00 (Мск)
Элина Аванесян
Яссы
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Франсиско Серундоло
Умаг
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Балтика
Сегодня
20:15 (Мск)
Уфа
Россия — Мелбет Первая лига|3-й тур
14:45, 26 июля 2024Спорт

Персонал принимающего делегацию МОК на ОИ-2024 отеля объявил забастовку

Персонал принимающего делегацию МОК на ОИ-2024 отеля в Париже объявил забастовку
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Marco Trujillo / Reuters

Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из-за того, что им в течение семи лет не повышали зарплату. Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, несколько десятков работников гостиницы вышли в коридоры с табличками и лозунгами. При этом руководство отеля отметило, что произошедшее не повлияло на работу. Там также подчеркнули, что переговоры с профсоюзами продолжаются.

Hotel du Collectionneur должен принять делегацию Международного олимпийского комитета (МОК), которая прибыла на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 26 июля.

Ранее стало известно, что организаторы Игр отменили пресс-конференцию, посвященную церемонии открытия. Причины произошедшего не сообщались.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан Герой России генерал Дмитрий Булгаков. В начале мобилизации его сняли с поста замминистра обороны

      Россиянка назвалась матерью детей Павла Дурова. Кто она такая и как живет?

      На Украине полицейский спас мужчину от силовой мобилизации

      США закупят твердотопливные ракетные ускорители у Европы

      На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка

      Раскрыты доходы арестованного по делу о коррупции замминистра обороны Булгакова

      Российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе

      Врачи столичного роддома №27 пошли под суд по делу о гибели двоих детей

      В Индии построят самый высокогорный тоннель в мире

      Влияние победы Трампа на выборах на стоимость нефти оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше