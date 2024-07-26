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10:18, 26 июля 2024Интернет и СМИ

В России утвердили список обязательных для установки на смартфоны программ в 2025 году

Кабмин утвердил список из 19 программ для обязательной установки в 2025 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство утвердило список программ для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с системой Smart TV в 2025 году. Об этом говорится на сайте кабмина.

Сообщается, что для планшетов и смартфонов обязательными для установки станут 19 программ. Среди них — «Госуслуги», платежная система «Мир», российский магазин приложений RuStore, а также антивирусные программы.

Для телевизоров со Smart TV этот список состоит из 18 приложений. В частности, пользователей обяжут установить программы для доступа к интернету и соцсетям, а также различные видеосервисы.

В правительстве подчеркнули, что в перечь программ включают приложения с аудиторией не менее 500 тысяч человек. Список таких приложений формирует Минцифры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, когда появится проект российского Цифрового кодекса. Он заявил, что его предоставят в середине 2025 года.

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