Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 26 июля 2024Мир

Раскрыта реакция штаба Трампа на выход Байдена из президентской гонки

Axios: выход Байдена из президентской гонки застал врасплох штаб Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением действующего американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает Axios.

«Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже», — отметил старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

По данным издания, когда Байден объявил о своем решении, у команды Трампа было готово как минимум три материала, касающихся действующего главы Белого дома. Теперь республиканцы вынуждены срочно разрабатывать стратегию нападок на вице-президента США Камалу Харрис, говорится в материале.

22 июля Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что не только готов, но и хочет дискуссии с оппонентами. Позже стало известно, что дебаты пройдут 10 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо покончить с этим. Перед вами военная машина». Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

      Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения»

      Раскрыта реакция штаба Трампа на выход Байдена из президентской гонки

      На Украине высказались о контактах с Китаем

      Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху «виновником массовых убийств»

      Эмили Ратаковски поделилась фото с откровенным декольте

      США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

      Приговоренный в Белоруссии к расстрелу немец обвинил Германию в бездействии

      Валиева эмоционально отреагировала на интервью отца

      Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше