Раскрыта реакция штаба Трампа на выход Байдена из президентской гонки

Axios: выход Байдена из президентской гонки застал врасплох штаб Трампа

Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением действующего американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает Axios.

«Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже», — отметил старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

По данным издания, когда Байден объявил о своем решении, у команды Трампа было готово как минимум три материала, касающихся действующего главы Белого дома. Теперь республиканцы вынуждены срочно разрабатывать стратегию нападок на вице-президента США Камалу Харрис, говорится в материале.

22 июля Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что не только готов, но и хочет дискуссии с оппонентами. Позже стало известно, что дебаты пройдут 10 сентября.