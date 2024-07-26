Российского дизайнера пригласили на международный конкурс красоты

Дизайнеру Бауэр предложили показать наряд на «Мисс континентальная Европа»

Российского дизайнера Татьяну Бауэр пригласили на международный конкурс красоты «Мисс континентальная Европа». Об этом жительница Перми рассказала Ura.ru.

По словам специалистки, ей предложили показать наряд и стать персональным дизайнером одной из участниц. При этом Бауэр попросили предоставить конкурсантке лучшее из своих платьев.

«Это официальное приглашение принять участие в телешоу "Мисс континентальная Европа — 2025". Ваши творения великолепны и идеально подойдут для нашего мероприятия», — говорится в тексте письма от организаторов конкурса, которое предоставила Бауэр корреспонденту агентства.

Известно, что на мероприятии жюри также оценит работы модельеров. Победителю предоставят возможность создать коллекцию для следующего мероприятия.

Уточняется, что дизайнер еще не определилась, примет ли участие. На данный момент ее юрист согласовывает условия контракта.

Ранее в июле модный фестиваль в российском городе посетили дизайнеры из Латинской Америки. Отмечалось, что в Рязанской области прошел фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты».