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20:50, 26 июля 2024Моя страна

Российского дизайнера пригласили на международный конкурс красоты

Дизайнеру Бауэр предложили показать наряд на «Мисс континентальная Европа»
Татьяна Бауэр

Татьяна Бауэр. Кадр: НА СТИЛЕ в Перми! / YouTube

Российского дизайнера Татьяну Бауэр пригласили на международный конкурс красоты «Мисс континентальная Европа». Об этом жительница Перми рассказала Ura.ru.

По словам специалистки, ей предложили показать наряд и стать персональным дизайнером одной из участниц. При этом Бауэр попросили предоставить конкурсантке лучшее из своих платьев.

«Это официальное приглашение принять участие в телешоу "Мисс континентальная Европа — 2025". Ваши творения великолепны и идеально подойдут для нашего мероприятия», — говорится в тексте письма от организаторов конкурса, которое предоставила Бауэр корреспонденту агентства.

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Известно, что на мероприятии жюри также оценит работы модельеров. Победителю предоставят возможность создать коллекцию для следующего мероприятия.

Уточняется, что дизайнер еще не определилась, примет ли участие. На данный момент ее юрист согласовывает условия контракта.

Ранее в июле модный фестиваль в российском городе посетили дизайнеры из Латинской Америки. Отмечалось, что в Рязанской области прошел фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты».

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      Екатерина Ештокина
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