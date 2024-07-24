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16:15, 24 июля 2024Моя страна

Модный фестиваль в российском городе посетили дизайнеры из Латинской Америки

Латиноамериканские дизайнеры посетили фестиваль мод под Рязанью

Кадр: Fashion world / YouTube

В Рязанской области прошел фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты». Участие в нем приняли также дизайнеры из Латинской Америки, сообщили власти российского региона.

Мероприятие состоялось на родине поэта Сергея Есенина — в селе Константиново. Фестиваль дал возможность латиноамериканским дизайнерам обменяться знаниями и опытом с российскими экспертами.

Участники из Доминиканы показали текстильные и ювелирные изделия, а рязанские мастера — народные костюмы и современные модные наряды. На фестиваль также приехал министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Там он пообщался с гостями из Латинской Америки.

По словам зампредседателя правительства Юлии Шваковой, мероприятие посвящено «не только моде, не только костюмам». Такое событие показывает и взаимосвязь России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. «Мода и дизайн сквозь континенты» дала возможность заключить партнерские соглашения на развитие новых проектов.

Ранее в Восточно-Сибирском университете технологий и управления появилась нейросетевая модель, которая поможет людям в подборе модных образов из одежды. Новизна разработки в том, что образы будут формироваться «нейросетевым стилистом», в том числе исходя из имеющихся вещей в гардеробе. Главное, чтобы пользователь внес в мобильное приложение фотографии своей одежды — остальное дело за «ИИ-стилистом».

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      Варвара Кошечкина
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