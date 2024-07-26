Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:30, 26 июля 2024Наука и техника

Стало известно о сроке выхода подлодки «Карелия» на службу

ТАСС: подлодка «Карелия» выйдет на службу в 2026 году

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомная подводная лодка «Карелия» проекта 667БДРМ Северного флота после ремонта выйдет на службу в 2026 году. О соответствующем сроке ТАСС стало известно от близкого к Главному штабу Военно-морского флота России источника.

«Планируется, что "Карелия" выйдет на первую после ремонта боевую службу в 2026 году», — сказал собеседник.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее агентство со ссылкой на главу Общероссийского движения поддержки флота Владимира Мальцева сообщило, что подводный ракетоносец «Карелия» завершит ремонт в центре судоремонта «Звездочка» и выйдет на испытания в море в 2025 году.

Модернизированная субмарина «Карелия» спущена на воду в ноябре 2008 года.

Подлодка была построена на судоверфи Севмаш в Северодвинске и сдана флоту в 1989 году. В 1994-м подлодка совершила поход на Северный полюс, где были водружены государственный и андреевский флаги. В 2000 году на борту субмарины выходил в море президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года

      В Кремле ответили на протесты родителей из-за рассказов детям о патриотизме «для галочки»

      Деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия» запретили в России

      В России ответили на слова Помпео о возможных планах Трампа по поддержке Украины

      Двое россиян получили срок за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево

      Даня Милохин сменил имидж

      В Одессе мужчина поджег машину соседа из-за татуировок

      Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

      Названы главные причины страха общаться с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше