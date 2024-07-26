Стало известно о сроке выхода подлодки «Карелия» на службу

ТАСС: подлодка «Карелия» выйдет на службу в 2026 году

Атомная подводная лодка «Карелия» проекта 667БДРМ Северного флота после ремонта выйдет на службу в 2026 году. О соответствующем сроке ТАСС стало известно от близкого к Главному штабу Военно-морского флота России источника.

«Планируется, что "Карелия" выйдет на первую после ремонта боевую службу в 2026 году», — сказал собеседник.

Ранее агентство со ссылкой на главу Общероссийского движения поддержки флота Владимира Мальцева сообщило, что подводный ракетоносец «Карелия» завершит ремонт в центре судоремонта «Звездочка» и выйдет на испытания в море в 2025 году.

Модернизированная субмарина «Карелия» спущена на воду в ноябре 2008 года.

Подлодка была построена на судоверфи Севмаш в Северодвинске и сдана флоту в 1989 году. В 1994-м подлодка совершила поход на Северный полюс, где были водружены государственный и андреевский флаги. В 2000 году на борту субмарины выходил в море президент России Владимир Путин.