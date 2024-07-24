Назван срок завершения ремонта ракетоносца «Карелия»

Глава ДПФ Мальцев: подводный ракетоносец «Карелия» завершит ремонт в 2025 году

Атомная подводная лодка «Карелия» проекта 667БДРМ «Дельфин» Северного флота завершит ремонт в центре судоремонта «Звездочка» и выйдет на испытания в море в 2025 году. Сроки завершения ремонта назвал глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев, передает ТАСС.

«На "Карелии" заменена активная зона, сейчас корабль проходит доковый ремонт. Завершение работ и выход в море на испытания планируются на 2025 год», — сказал он.

По словам Мальцева, «Карелия» будет находиться в строю до 2038 года. На вооружении атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения останутся 16 баллистических ракет Р-29РМУ2 «Синева». Два экипажа подлодки проходят подготовку в учебном центре в Обнинске.

В декабре Мальцев сообщил, что подлодка «Брянск» проекта 667БДРМ после ремонта вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в ноябре 2024 года.

В ноябре 2022 года гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь рассказал, что ракеты морского базирования «Синева» и «Лайнер» будут стоять на вооружении атомных подводных лодок ВМФ России до 2030 года.