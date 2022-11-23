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17:27, 23 ноября 2022Наука и техника

Ракеты «Синева» и «Лайнер» будут на вооружении до 2030 года

ГРЦ Макеева: баллистические ракеты «Синева» и «Лайнер» будут на вооружении до 2030 года

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Баллистические ракеты морского базирования «Синева» и «Лайнер» будут стоять на вооружении атомных подводных лодок Военно-морского флота России до 2030 года. Об этом гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, академик Российской академии наук (РАН) Владимир Дегтярь рассказал в интервью «Российской газете».

«Ракеты "Синева" и "Лайнер" во втором десятилетии нашего века обеспечили парирование проблем стратегического сдерживания вероятного противника в периоды обострения международной обстановки. Сегодня они составляют основу морской компоненты ядерной триады России и в настоящее время обеспечивают возможность существования действующей Северо-Западной группировки подводных лодок до 2026-2030 годов», — сказал он.

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По словам Макеева, это дает возможность для проведения исследований и разработки перспективного ракетного комплекса морского базирования.

Также он отметил, что ракеты «Лайнер», в отличие от «Синевы», могут нести боевые нагрузки разного типа. Оснащение ракеты средствами противодействия повышает ее эффективность. «Боевая ступень ракеты и средства противодействия, разработанные на основе адаптивно-модульного принципа, обеспечивают возможность гибкого реагирования на изменения системы противоракетной обороны путем замены боевой нагрузки», — сказал гендиректор ГРЦ имени Макеева.

В сентябре Владимир Дегтярь сообщил, что российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» можно назвать «Сатаной» в квадрате.

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Даниил Иринин
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