У бывшего тренера ЦСКА на ОИ в Париже украли вещи на полмиллиона евро

У бывшего тренера ЦСКА Зико на ОИ в Париже украли вещи на полмиллиона евро

Бывший главный тренер московского ЦСКА и экс-футболист сборной Бразилии Зико стал жертвой воров в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

У бразильца украли портфель с заднего сиденья такси. Стоимость вещей, находившихся в нем, оценивается почти в полмиллиона евро. Уточняется, что в рюкзаке были драгоценности, часы марки Rolex, две тысячи долларов и две тысячи евро наличными. Полиция Парижа начала расследование.

Во французскую столицу Зико прибыл в составе бразильской олимпийской делегации. Церемония открытия летних Игр-2024 пройдет в пятницу, 26 июля.

Ранее сообщалось о том, что жертвой воров стал футболист олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмаду. Это произошло внутри зоны, куда не допускаются посторонние.