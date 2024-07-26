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14:21, 26 июля 2024Россия

В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу

Климов назвал нелепыми слова Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о невозможности склонить Киев к переговорам звучат нелепо, считает сенатор Андрей Климов. Его слова приводит газета «Взгляд».

Так парламентарий прокомментировал слова Кулебы, который сказал, что Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это невозможно. По его словам, украинские власти будут принимать любые решения самостоятельно.

«Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», — считает Климов.

Сенатор выразил мнение, что не стоит рассчитывать на готовность Украины к переговорам после президентских выборов в США. При этом часть внешнеполитических акцентов может быть смещена, уверен он.

На слова украинского министра ответил и сенатор Владимир Джабаров. Украина не готова к мирным переговорам с Россией, так как их начало может угрожать киевскому режиму, считает он.

24 июля Кулеба в беседе с Ван И сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако позже в украинском МИД объяснили, что министр говорил о готовности вести переговорный процесс с российской стороной «на определенном этапе», а не в настоящее время.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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