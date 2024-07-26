Сенатор Джабаров: Украина не готова к переговорам из-за угрозы киевскому режиму

Украина не готова к мирным переговорам с Россией, так как их начало может угрожать киевскому режиму, полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«У [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы семь пятниц на неделе. Сегодня говорит одно, завтра опровергает сам себя, послезавтра третий вариант появляется. Это говорит о том, что Украина к переговорам пока не готова, и это очевидно. Их подталкивают к переговорам, я так понимаю, американские кураторы, но сами они к переговорам пока не готовы. Там полный раздрай идет, потому что начало переговоров для них может стать началом конца их режима, потому что там много вопросов сразу появится: как начиналось противостояние с Россией, какие меры предпринимались для того, чтобы избежать прямого столкновения. А что будет отвечать Кулеба? Что он два с половиной года угрожал россиянам? Что его президент оскорблял в прямом эфире главу соседнего государства? Я думаю, все эти вещи будут осложнять ситуацию для Украины в плане переговорного процесса, поэтому пока Украина к переговорам не готова», — заявил Джабаров.

Ранее Кулеба сказал, что Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это невозможно. По его словам, украинские власти будут принимать любые решения самостоятельно.

24 июля Кулеба в беседе с Ван И сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако позже в украинском МИД объяснили, что министр говорил о готовности вести переговорный процесс с российской стороной «на определенном этапе», а не в настоящее время.

