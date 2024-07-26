Врачи предупредили о провоцирующих сердечный приступ популярных лекарствах

The Sun: анальгетики могут спровоцировать сердечные приступы и кровотечения

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) используют для облегчения боли, уменьшения воспаления и снижения высокой температуры, однако они могут спровоцировать сердечные приступы, повреждения почек и опасные кровотечения. Об опасности использования анальгетиков предупредило издание The Sun со ссылкой на исследования.

«НПВС, включая аспирин, являются причиной 30 процентов госпитализаций, связанных с побочными эффектами, в основном из-за желудочно-кишечных кровотечений, инфаркта миокарда, инсульта и повреждения почек», — отмечается в материале.

Уточняется, что особую опасность эти популярные лекарства представляют для людей старше 65 лет, пациентов с сердечной недостаточностью, хроническими заболеваниями почек, язвой желудка, пищевода или тонкого кишечника.

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