Россиянам перечислили самые опасные народные методы лечения зубов

Стоматолог Мартынова: согревающие компрессы в области больного зуба очень опасны

Некоторые народные методы лечения зубной боли могут быть не только неэффективными, но и опасными, предупредила стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова. Врач перечислила их в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Мартыновой, эфирные масла, кайенский перец, чеснок и порошок анальгина, которые некоторые используют при зубной боли, не снимают боль, а вызывают ожог слизистой десны. Кроме того, они могут спровоцировать аллергическую реакцию. «Полоскание спиртом, горячими растворами соли, соды, отварами трав также вызовут только усиление отека и воспаления. Согревающие компрессы в области больного зуба способствуют быстрому распространению инфекции и очень опасны», — добавила врач.

Она объяснила, что воспаление — это защитная реакция организма, и пока не убрать причину воспаления, избавиться от боли не получится.

Самостоятельное назначение антибиотиков при зубной боли может лишь сгладить клиническую картину и привести к дальнейшему разрушению костной ткани вокруг зубов, добавила стоматолог. Она обратила внимание на то, что уменьшение боли может свидетельствовать об уничтожении ткани, выходе бактерий в кровь и дальнейшем развитии воспаления в хронической стадии.

Если зубная боль застала человека там, где нет стоматологической помощи, Мартынова рекомендовала принять обезболивающее — не более трех таблеток в сутки и не дольше, чем пять дней подряд. «А чтобы зубная боль вас не беспокоила, достаточно посещать стоматолога два раза в год для осмотра и профессиональной гигиены», — констатировала врач.

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