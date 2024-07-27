20-летний мужчина лишился жизни после удаления зуба

Baza: 20-летний гражданин Молдовы лишился жизни в Москве после удаления зуба

В Москве 20-летний гражданин Молдовы лишился жизни от потери крови после удаления зуба. Об инциденте сообщает Baza.

Известно, что 11 июля Артур П. обратился в стоматологию с жалобами на сильную боль. После удаления зуба у парня началось сильное кровотечение. Из стоматологии на скорой пациента забрали в больницу, где он пробыл до 15 июля.

В течение этого времени кровотечение из раны продолжалось. Через два дня пациент обратился в Клинический центр челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии на улице Вучетича. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за обильной кровопотери. Неделю спустя молодого человека не стало. Сейчас устанавливают причины случившегося.

Ранее стоматолог Елена Мартынова перечислила самые опасные народные методы лечения зубов. В частности она предостерегла от использования компрессов.

