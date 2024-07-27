Делегация министерства электроэнергетики Северной Кореи отправилась с визитом в Россию

Делегация министерства электроэнергетики КНДР отправилась с визитом в Россию

Делегация министерства энергетики КНДР отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщил официальный Telegram-канал посольства России в КНДР.

Ведомство сообщило, что 27 июля в аэропорту Сунан проводили делегацию, которая отправилась в Москву для участия в пятом заседании совместной российско-корейской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее Владимир Путин заявил, что Северная Корея остается единомышленников РФ, готовым противостоять Западу.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.