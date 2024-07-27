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16:09, 27 июля 2024Мир

Делегация министерства электроэнергетики Северной Кореи отправилась с визитом в Россию

Делегация министерства электроэнергетики КНДР отправилась с визитом в Россию

Кадр: Telegram-канал «Посольство России в КНДР»

Делегация министерства энергетики КНДР отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщил официальный Telegram-канал посольства России в КНДР.

Ведомство сообщило, что 27 июля в аэропорту Сунан проводили делегацию, которая отправилась в Москву для участия в пятом заседании совместной российско-корейской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

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      Вера Владзиевская
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