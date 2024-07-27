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08:26, 27 июля 2024Мир

Латвийский блогер с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища. На родине его преследовали

Латвийский блогер Букайнс с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Букайнс подвергался преследованию в Латвии

Большую часть пути Букайнс преодолел на плоту. Его знакомый Руслан Панкратов рассказал, что латвиец является политическим блогером и активистом, его также подозревают в шпионаже.

Станислав Букайнс действительно подвергался уголовному преследованию. Это ни для кого не новость

Руслан Панкратовзнакомый активиста

Панкратов допустил, что Букайнс мог выехать в Литву или Эстонию и пересечь границу с Россией там. Он признался, что не знает, почему мужчина выбрал такой необычный способ оказаться на территории России. По словам Панкратова, служба безопасности Латвии «предаст анафеме» за негативное мнение о европейских политиках и положительное о российских, поэтому ее называют Гестапо.

Латвиец перешел границу в Псковской области

Телеведущий Владимир Соловьев написал в Telegram-канале, что мужчина перешел границу в Псковской области. По словам журналиста, Букайнс «находится в специальных списках граждан, в отношении которых в Латвии начаты уголовные процессы по подозрению в вербовке лиц для участия в террористических действиях».

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В публикации также сообщается, что миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании Букайнса и его дочери. Ситуацию контролирует Главное управление по вопросам миграции МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк разместила публикацию Соловьева в своем Telegram-канале.

Ранее убежище в России получила многодетная семья из Германии

В конце 2023 года многодетная семья Хардеров из Германии получила временное убежище на территории России, чтобы спасти своих детей. Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых еще несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре.

Родители признались, что решились бежать из Германии из-за страха, что органы ювенальной полиции республики заберут у них детей. В будущем Хардеры планируют получить гражданство России.

Мы будем только приветствовать всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбу своих детей

Владимир Путинпрезидент России

Президент России Владимир Путин отмечал, что страна примет законопослушных иностранцев. Он указывал, что существуют определенные правила, правовое регулирование, которое решает вопросы получения гражданства страны.

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      Марина Совина
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