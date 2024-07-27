Олимпийский огонь не будет гореть в факеле в Париже

Глава оргкомитета Игр-2024 Эстанге: олимпийский огонь не будет гореть в факеле

Глава организационного комитета Игр-2024 Тони Эстанге признался, что в главном факеле в Париже не будет гореть олимпийский огонь. Его слова передает РИА Новости.

Эстанге объяснил: им не хотелось, чтобы на протяжении всей Олимпиады происходили углеродные выбросы в атмосферу. «Одна из идей наших Игр — минимум загрязнения окружающей среды. В факеле мы использовали 200 спреевых ламп, это СО2 вместе с водяными испарителями. Реальный газ во время Игр гореть не будет», — подчеркнул он.

На церемонии открытия, которая прошла 26 июля, огонь Игр-2024 зажгли трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. После этого чаша взлетела на воздушном шаре в память о его изобретателях братьях Монгольфье.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат в себе металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.