Раскрыты последствия падения бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области

В Волгоградской области из-за падения истребителя Су-34 загорелась сухая трава

На месте падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава. О последствиях авиакатастрофы рассказали в администрации российского региона, передает РИА Новости.

«В результате инцидента и последовавшего возгорания сухой травы разрушений гражданских объектов и пострадавших нет», — сообщили власти.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области в субботу, 27 июля. Он выполнял учебно-тренировочный полет, экипаж катапультировался. В качестве предварительной причины случившегося в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность.

Несколькими днями ранее, 25 июля, вертолет Ми-28 упал в Калужской области. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, Ми-28 рухнул в Жиздринском районе региона. Борт потерпел крушение во время планового полета в безлюдной местности. Членов экипажа, находившихся на борту Ми-28, спасти не удалось.