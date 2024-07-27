Тренер предупредила о противопоказаниях к занятиям стретчингом

Тренер Елена Логовичева предупредила о противопоказаниях к занятиям стретчингом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявила, что растяжка полезна для всех независимо от пола и возраста. При этом нельзя заниматься с недолеченными травмами, хроническими болезнями суставов, гипермобильностью и остеохондрозом в запущенной степени.

Также Логовичева посоветовала людям с заболеваниями сердца и сосудов и риском прерывания беременности пройти консультацию врача перед тренировками. «И, конечно, не стоит тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре», — отметила она.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова раскрыла правила успешного похудения без спортзала. Специалист посоветовала быть активными в течение дня. Также она отметила, что необходимо ежедневно делать упражнения — их можно выполнять с собственным весом без дополнительного инвентаря.