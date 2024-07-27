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22:21, 27 июля 2024Мир

В Конгрессе США возмутились открытием Олимпиады

Конгрессвумен Грин назвала открытие Олимпиады сатанинской церемонией

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгрессвумен-республиканец Маржори Тейлор Грин назвала «сатанинской» церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Своим мнением она поделилась в соцсети X.

Парламентарий описала мероприятие как «антихристианское». По ее словам, сейчас Национальный олимпийский комитет Франции пытается удалить опубликованные видеозаписи представления, ссылаясь на закон об авторском праве. Однако, как отметила Грин, право на распространение этих роликов гарантировано законодательством США.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. Греческий портал pronews.gr назвал ее крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Во время мероприятия толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона.

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      Марина Совина
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