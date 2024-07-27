В МИД РФ обвинили ВСУ в гибели российских детей

МИД РФ: с января 2024 от действий ВСУ погибли 40 российских детей

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в гибели российских детей. Его слова приводит РИА Новости.

«С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей», — заявил Мирошник.

При этом ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка, добавил представитель ведомства.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя обвинил Киев в жертвах среди российских детей. По его словам, с февраля 2022 по апрель 2024 года на территории России из-за действий ВСУ погибли 192 ребенка, еще 554 получили увечья. Постпред России при ООН также обвинил Киев в гибели 129 детей и получении ранений еще 503 несовершеннолетними в Донбассе в период с 2014 по 2022 год.