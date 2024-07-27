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20:49, 27 июля 2024Спорт

В Олимпийской деревне умер тренер

В Олимпийской деревне в Париже умер тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика
Лионель Элика

Лионель Элика. Фото: @SamoaSASNOC

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался в Олимпийской деревне в Париже в возрасте 60 лет. Об этом сообщает AFP.

По информации источника, смерть специалиста произошла 26 июля, в день открытия Олимпиады. Медики оказали Элике экстренную помощь, однако спасти его не удалось. Отмечается, что тренер умер естественной смертью. В Международной ассоциации бокса выразили искренние соболезнования родственникам и близким умершего.

7 июля гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, мужчина потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от инсульта.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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