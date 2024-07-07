Гроссмейстер умер во время партии на чемпионате по шахматам

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.
Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, он потерял сознание. Шахматиста экстренно доставили в больницу, но врачи констатировали смерть от инсульта.
Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш, представлял страну на 44-й шахматной олимпиаде в Индии в 2022 году.
Ранее олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в конном спорте Николай Корольков умер в возрасте 77 лет. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.