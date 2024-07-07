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03:27, 7 июля 2024Спорт

Гроссмейстер умер во время партии на чемпионате по шахматам

NDTV: 50-летний шахматист из Бангладеш Рахман умер во время партии на чемпионате

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, он потерял сознание. Шахматиста экстренно доставили в больницу, но врачи констатировали смерть от инсульта.

Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш, представлял страну на 44-й шахматной олимпиаде в Индии в 2022 году.

Ранее олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в конном спорте Николай Корольков умер в возрасте 77 лет. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.

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      Марина Совина
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