Гроссмейстер умер во время партии на чемпионате по шахматам

NDTV: 50-летний шахматист из Бангладеш Рахман умер во время партии на чемпионате

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, он потерял сознание. Шахматиста экстренно доставили в больницу, но врачи констатировали смерть от инсульта.

Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш, представлял страну на 44-й шахматной олимпиаде в Индии в 2022 году.

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