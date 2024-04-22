Российская волейболистка умерла в 21 год

Российская волейболистка Арина Михайлина умерла в 21 год

Спортсменка команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина умерла в 21 год. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

По информации «МК», спортсменка покончила с собой. Ее нашли вечером 21 апреля у общежития на юго-востоке Москве. Врачи не смогли спасти Михайлину.

Волейболистка становилась победительницей первенства России. Она выступала за молодежную сборную страны.

19 марта помощник главного тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев», экс-нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет. В полиции США заявили, что причиной смерти Кольцова могло стать самоубийство.