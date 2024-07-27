В России раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Депутат Свищев: Франция не смогла организовать церемонию открытия Олимпиады

Франция не смогла организовать хорошую церемонию открытия Летней Олимпиады в Париже, считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал подготовку торжественного мероприятия.

Не умеют французы делать. Кому-то понравилось, кому-то нет. Французские организаторы не обладают тем опытом, а, может быть, не имеют даже желания для проведения церемонии в таком большом формате, как это делала Россия Дмитрий Свищев депутат Госдумы

«Что такое Олимпийские игры? Это большой спортивный праздник для спортсменов, для людей, которые не смогли попасть на Олимпиаду, для зрителей, болельщиков, поэтому надо было постараться. К сожалению, французские организаторы и оргкомитет Олимпийских игр не справились», — сказал он.

Вечером 26 июля в Париже прошла торжественная церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Впервые мероприятие состоялось не на стадионе — французская сторона устроила лодочное шествие по реке Сене с участием делегаций сборных, которые приехали на соревнования.

В конце церемонии олимпийские чемпионы Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь, поднявшись на воздушном шаре в небо над городом. После этого певица Селин Дион выступила с песней Эдит Пиаф LʼHymne a lʼamour.

Российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. Как сообщал Sports.ru, это связано с тем, что многих отечественных спортсменов не допустили на соревнования. 15 атлетов все же поехали на Игры, но они будут выступать под нейтральным флагом.