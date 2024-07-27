Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элизабетта Коччаретто
Сегодня
14:30 (Мск)
Диана Шнайдер
Олимпиада (ж)
Пари Нижний Новгород
Сегодня
15:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
16:00 (Мск)
Каролина Мухова
Олимпиада — парный разряд (ж)
Ринки Хидзиката
Сегодня
17:30 (Мск)
Даниил Медведев
Олимпиада (м)
Стэн Вавринка
Сегодня
17:30 (Мск)
Павел Котов
Олимпиада (м)
Динамо М
Сегодня
17:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Рубин
Сегодня
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Магда Линетт
Завтра
13:00 (Мск)
Мирра Андреева
Олимпиада (ж)
Алехандро Табило
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Олимпиада (м)
13:14, 27 июля 2024Спорт

В России раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Депутат Свищев: Франция не смогла организовать церемонию открытия Олимпиады

Фото: Lionel Bonaventure / Reuters

Франция не смогла организовать хорошую церемонию открытия Летней Олимпиады в Париже, считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал подготовку торжественного мероприятия.

Не умеют французы делать. Кому-то понравилось, кому-то нет. Французские организаторы не обладают тем опытом, а, может быть, не имеют даже желания для проведения церемонии в таком большом формате, как это делала Россия

Дмитрий Свищевдепутат Госдумы

«Что такое Олимпийские игры? Это большой спортивный праздник для спортсменов, для людей, которые не смогли попасть на Олимпиаду, для зрителей, болельщиков, поэтому надо было постараться. К сожалению, французские организаторы и оргкомитет Олимпийских игр не справились», — сказал он.

Вечером 26 июля в Париже прошла торжественная церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Впервые мероприятие состоялось не на стадионе — французская сторона устроила лодочное шествие по реке Сене с участием делегаций сборных, которые приехали на соревнования.

В конце церемонии олимпийские чемпионы Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь, поднявшись на воздушном шаре в небо над городом. После этого певица Селин Дион выступила с песней Эдит Пиаф LʼHymne a lʼamour.

Российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. Как сообщал Sports.ru, это связано с тем, что многих отечественных спортсменов не допустили на соревнования. 15 атлетов все же поехали на Игры, но они будут выступать под нейтральным флагом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов предупредил министра обороны США о тайной операции Украины в России. Пентагон предотвратил ее

      Лавров оценил идею ленд-лиза для Украины

      В России раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      Двое рабочих перестали дышать при очистке канализационного колодца в российском городе

      Банковские счета и имущество задержанного генерала Булгакова арестовали

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      Французская журналистка назвала Олимпиаду в Париже «фрик-шоу» и отказалась освещать ее

      Российский пловец вышел в олимпийский полуфинал

      Мужчина выпал из катера в акватории канала Москвы

      Страны АСЕАН призвали к диалогу по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше