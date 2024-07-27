В России высказались о влиянии высокой ключевой ставки на экономику

Депутат Делягин: повышение ключевой ставки только разгонит инфляцию

Высокая ключевая ставка только разгонит инфляцию, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии повышения показателя на экономику.

«Такая мера ускорит инфляцию, а не снизит ее. Потому что у нас ситуация не типична. У нас не избыток денежной массы, для которой написана вся экономическая теория, а у нас нехватка денежной массы. В условиях нехватки денежной массы повышение процентной ставки приведет, естественно, к удорожанию кредитов, которые закладываются в цену товара. Соответственно, все, кто могут заложить кредиты в цену товара, заложат. Мы получим некоторый импульс к росту цен», — сказал депутат.

Также депутат считает, что те, кто планировал инвестиции в реальный сектор, откажутся от них, потому что кредиты станут дороже.

Повышение процентной ставки — это еще один шаг вперед по удушению российской экономики Михаил Делягин депутат Госдумы

«Это удар по экономике в целом. С другой стороны, люди, которые думали о том, что может будет меняться каким-нибудь бизнесом, сделать что-то полезное, теперь от этой предпринимательской активности откажутся и положат деньги на счет на банке, депозиты. Потому что процентная ставка, которая сейчас в банках, 18 процентов годовых и выше, уже сильно выше, чем может рассчитывать любой нормальный бизнес. А после повышения процентной ставки ставка депозитов, естественно, еще подрастет», — добавил он.

26 июля Банк России на заседании ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 16 до 18 процентов. Это решение объяснили ростом инфляции. Также регулятор пересмотрел прогноз по инфляции по итогам года. В апреле ЦБ ожидал уровень 4,3-4,8 процента, а теперь — 6,5-7 процентов.

Глава Центробанка Эльвина Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не снизится. Она отметила, что в этом году показатель опускать не будут, а при необходимости возможно и повышение.

