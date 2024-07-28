Количество пораженных «Калибрами» целей подсчитали

ТАСС: ВМФ России ударил «Калибрами» по сотням критически важных объектов

Корабли Военно-морского флота России, вооруженные «Калибрами», ударили больше чем по двумстам критически важным объектам противника в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию, озвученную на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что морская авиация ВМФ России в ходе СВО уничтожила больше 400 целей. Из них 50 — это летательные аппараты противника.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на параде в Санкт-Петербурге поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота. Глава государства поприветствовал экипажи судов Китая, Алжира и Индии, которые прибыли в РФ для участия в параде.

По словам Путина, Россия наращивает обеспечение сил Военно-морского флота высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами.